Капремонт улицы Марии Цукановой в Иркутске начался с ливневой канализации

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов проверили ход капитального ремонта улицы Марии Цукановой. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь заменят коммуникации, построят ливневую канализацию и обновят дорожное покрытие.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Дорожный ремонт – это один из самых важных запросов от горожан. В этом году на ремонт дорог Иркутска из областного бюджета выделено 1,3 миллиарда рублей. Это позволяет брать в работу такие сложные объекты, как улица Марии Цукановой. Она небольшая, но соединяет две крупных магистрали – Сурнова и Рабочего Штаба, поэтому здесь всегда много машин. Между тем, улица находится в низине и после дождей здесь всегда огромные лужи, что создает проблемы для водителей. Вскоре такой проблемы здесь не будет», – сказал Игорь Кобзев.

В 2025 году работы ведутся на участке длиной 210 метров, где уже демонтировали старое покрытие и начали монтаж ливневой системы. Улица соединяет две крупные магистрали, и после дождей здесь всегда огромные лужи. Вскоре такой проблемы не будет. Полностью проект будет реализован за два года.

«Улица Марии Цукановой давно требовала комплексного капитального ремонта. Около 50% сметы – это строительство ливневой канализации, локальных очистных сооружений, перекладка канализации, сетей водоснабжения, и вынос электросетей. Это комплексный подход. Несмотря на то, что сейчас идут дожди, специалисты подрядной организации выполняют работы по графику», – отметил Руслан Болотов.