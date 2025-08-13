Роскомнадзор назвал причины блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор объявил об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России) для борьбы с преступной активностью. По данным пресс-службы ведомства, меры принимаются на основе материалов правоохранительных органов и касаются только голосовых звонков, остальные функции мессенджеров остаются без изменений, передаёт РБК.

В РКН пояснили, что «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан» Telegram и WhatsApp, подконтрольный признанной в России экстремистской организации Meta*, стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Минцифры допускает возможность восстановления звонков, если мессенджеры выполнят требования российского законодательства. В министерстве отметили, что доступ будет возвращен после соблюдения необходимых условий, сообщает ТАСС.

В Госдуме назвали ограничение звонков в WhatsApp необходимой мерой. Частичное ограничение звонков в WhatsApp и Telegram является необходимой мерой для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, заявил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике и координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия", в интервью РИА Новости.

Немкин отметил, что эти мессенджеры на протяжении многих лет демонстрируют нежелание соблюдать российские законы, не удаляя противоправные материалы, такие как детская порнография, экстремистские призывы и инструкции по совершению преступлений, а также не выполняют требования по защите персональных данных.

"Именно через эти иностранные платформы ежедневно атакуют наших граждан аферисты. Особенно стоит выделить WhatsApp, который контролируется признанной в России экстремистской организацией Meta*, неоднократно уличенной в передаче данных пользователей западным спецслужбам и содействии распространению деструктивной информации", — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что доля граждан, подвергшихся мошенничеству через этот мессенджер, выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а взломы аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг и кража данных стали неотъемлемой частью использования WhatsApp.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская