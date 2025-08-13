Новости

Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимость в докапитализации крупных банков «из-за некоего потенциального навеса плохих долгов» отсутствует.

«Банковский сектор прибылен. Напомню, по результатам первого полугодия 2025 года прибыль составила 1,7 триллиона рублей. Эти показатели позволяют банкам поддерживать достаточный уровень капитала», – подчеркнула глава Центрального банка.

Кроме того, она уточнила, что реальная ситуация с проблемными кредитами лучше, чем порой представляется в СМИ.

«Мы наблюдаем, что средняя стоимость кредитного риска по корпоративному портфелю сейчас равна всего лишь 0,9% годовых. Этот показатель значительно ниже исторических максимумов и является нормальным уровнем риска для наших банков. Например, во второй половине 2022 года этот показатель составлял свыше 3%».

Что касается розничного сегмента, Эльвира Набиуллина пояснила, что отчисления по кредитам здесь действительно выше — примерно 3,4%, что превышает историческое среднее значение в районе 2%.

Однако Набиуллина успокоила инвесторов, отметив высокий уровень резервирования проблемных кредитов: «Проблемные необеспеченные кредиты покрыты резервами на 90%. В ипотеке покрытие чуть меньше 70%,  но там есть качественные залоги.. Поэтому серьезных угроз устойчивости банковского сектора мы не видим».

Financial Times ранее писал, что власти России не видят больших проблем в ситуации с крупными банками, подчеркивая наличие отдельных случаев с небольшими финансовыми трудностями у некоторых финансовых учреждений. Источник издания сообщил, что риски остаются ограниченными.

Также Набиуллина опровергла информацию агентства Bloomberg о том, будто бы три российских банка ведут переговоры с Центральным банком о получении финансовой поддержки. Она подчеркнула устойчивость российского банковского сектора и наличие значительных запасов капитала.


