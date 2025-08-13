Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Все материалы сюжета

КОС левого берега Ангары в Иркутске модернизируют за 5 лет

В Иркутске планируют привести в порядок все канализационно-очистные сооружения. Сделать это планируется к 2031 году.

«Канализационно-очистные сооружения левого берега Ангары будут модернизированы. Важный и нужный нашему городу проект планируем начать реализовывать уже в следующем году. Он рассчитан на 5 лет», – рассказал мэр Руслан Болотов.

Проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы России и государственной экологической экспертизы. Весной была подана заявка на включение в федеральную программу «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Реконструкцию КОС правого берега Ангары завершили в 2024 году. За счет многоступенчатой системы очитки поступающие сюда стоки преобразовываются в безопасную для экологии воду. На левом берегу будет установлено аналогичное современное оборудование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес