КОС левого берега Ангары в Иркутске модернизируют за 5 лет

В Иркутске планируют привести в порядок все канализационно-очистные сооружения. Сделать это планируется к 2031 году.

«Канализационно-очистные сооружения левого берега Ангары будут модернизированы. Важный и нужный нашему городу проект планируем начать реализовывать уже в следующем году. Он рассчитан на 5 лет», – рассказал мэр Руслан Болотов.

Проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы России и государственной экологической экспертизы. Весной была подана заявка на включение в федеральную программу «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Реконструкцию КОС правого берега Ангары завершили в 2024 году. За счет многоступенчатой системы очитки поступающие сюда стоки преобразовываются в безопасную для экологии воду. На левом берегу будет установлено аналогичное современное оборудование.