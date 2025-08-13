Новости

Майнинговую ферму нашли в многоэтажке в Ангарске: она гудела на весь дом

В многоэтажном доме №13 в 91-м квартале в городе Ангарске Иркутской области нашли майнинговую ферму. Ее обнаружили по неприятному звуку, который распространялся по всему зданию.

По данным полиции, жильцы пожаловались правоохранителям на жуткий гул: его слышали сразу несколько этажей. Во время проверки представители МВД и энергосбытовой компании обнаружили в подвале работающие машинки для добычи криптовалюты и специально установленную для них систему вентиляции, которые вкупе и создавали шумовую проблему.

Технику изъяли и отправили на экспертизу. Энергосбытовая компания определит объемы и сроки незаконного потребления электроэнергии. Организаторам фермы грозит ответственность вплоть до уголовной, поскольку добыча криптовалюты на ряде территорий Приангарья, в том числе в Ангарском городском округе, сейчас запрещена.


