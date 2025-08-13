Иркутянка отсудила у мэрии 100 тысяч рублей за падение на остановке

Администрация города Иркутска заплатит 100 тысяч рублей местной жительнице, упавшей на автобусной остановке. Деньги являются компенсацией лечения и морального вреда.

Как отмечает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, в феврале 2024 года из-за несвоевременной уборки снега женщина упала на остановке «Дом связи» при посадке в автобус и получила оскольчатый перелом левого плечевого сустава. Ей потребовались госпитализация и операция.

«Иркутянка просила суд взыскать с ответчика в свою пользу расходы на лечение в размере 7 802 рублей в счет компенсации морального вреда 100 тысяч рублей», – пояснили в пресс-службе и добавили, что требование удовлетворили. Мэрия пыталась оспорить данное решение, но сделать это не вышло.