Администрация в Иркутском районе задолжала бизнесменам более 1 млн рублей

В Иркутском районе власти задолжали деньги бизнесменам. Долг оценили в сумму, которая превышает 1 млн рублей.

По данным региональной прокуратуры, муниципальное образование на территории Иркутского района заключило контракты по содержанию автомобильных дорог местного значения. Подрядчики выполнили работы в полном объеме, однако заказчик деньги не перечислил, нарушив договоренности.

Надзорное ведомство внесло главе муниципального образования представление. После этого долги были полностью погашены.