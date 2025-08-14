Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Все материалы сюжета

Администрация в Иркутском районе задолжала бизнесменам более 1 млн рублей

В Иркутском районе власти задолжали деньги бизнесменам. Долг оценили в сумму, которая превышает 1 млн рублей.

По данным региональной прокуратуры, муниципальное образование на территории Иркутского района заключило контракты по содержанию автомобильных дорог местного значения. Подрядчики выполнили работы в полном объеме, однако заказчик деньги не перечислил, нарушив договоренности.

Надзорное ведомство внесло главе муниципального образования представление. После этого долги были полностью погашены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес