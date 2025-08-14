Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 августа: 8 556,5098 руб/1 г золота и 96,4600/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 556,5098 руб.
- 1 грамм серебра - 96,4600 руб.
- 1 грамм платины - 3 419,2300 руб.
- 1 грамм палладия - 2 922,7200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 62,4705 р. (0,72%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (0,51%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,4400 р. (0,72%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5500 р. (0,60%).