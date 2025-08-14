Ограничение голосовых звонков в Telegram и WhatsApp: эксперты оценили последствия

Пользователи российских мессенджеров вскоре могут столкнуться с новыми проблемами — звонки через международные платформы Telegram и WhatsApp окажутся ограниченными. Об этом стало известно из официального заявления Роскомнадзора, опубликованного 13 августа. Согласно сообщению ведомства, необходимость введения таких мер обусловлена использованием мессенджеров злоумышленниками для различных противоправных действий, включая телефонное мошенничество и даже терроризм.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что нововведения существенно повлияют на удобство пользователей, сообщает газета "Ведомости". Так, по словам генерального директора аналитической компании Telecom Daily Дениса Кускова, качество голосовой связи заметно ухудшилось уже сейчас, проявляясь шумами и перебоями в разговорах.

Социолог Денис Волков уточнил, что около 75% россиян активно используют WhatsApp, а Telegram предпочитает примерно половина страны. Тем не менее, официальные лица уверяют, что ограничения коснутся исключительно голосовых сервисов, не затрагивая возможность обмена сообщениями.

Директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Фёдоров выразил мнение, что население негативно воспримет любые ограничения голосовой связи в мессенджерах, сравнив ситуацию с недавними случаями отключения мобильного интернета и затруднениями в работе YouTube и навигационных приложений. Однако, несмотря на раздражение, россияне приспособятся к изменениям, поскольку обладают высокой способностью находить обходные пути и легко приспосабливаются к подобным ситуациям.

Идея возможных ограничений впервые была озвучена ещё в августе 2025 года изданием Forbes, ссылающимся на анонимный источник, близкий к обсуждению вопроса среди представителей телекоммуникационной отрасли. Источник утверждал, что инициатива исходила непосредственно от крупных операторов связи, желающих ограничить использование голосовых функций в зарубежных мессенджерах.

Эксперт Константин Анкилов, партнёр «ТМТ консалтинга», предположил, что введённые ограничения способны вернуть утраченный операторами голосовой трафик, доля которого неуклонно снижалась в течение последних нескольких лет. Например, в 2024 году этот показатель уменьшился на целых пять процентов.

Уже первые дни после объявления о грядущих изменениях показали значительное увеличение нагрузки на мобильные сети: средний прирост составил девять процентов по стране, достигнув 25% в отдельных регионах.

Кроме того, вполне вероятно, что значительная часть пользователей переключится на другие доступные мессенджеры, куда неизбежно последуют и мошеннические схемы. Пока находящийся в разработке российский аналог мессенджера выглядит многообещающе, однако неясно, насколько эффективно он сможет удержать прежнюю аудиторию.

По мнению ряда экспертов, уже сейчас фиксируется существенный рост голосового трафика традиционных операторов связи (примерно на 10–20%), вызванный именно запретительными мерами. Пользователям рекомендуется обратить внимание на существующие аналоги и сторонние приложения, предлагающие аналогичные услуги: «Яндекс Телемост», «МТС Линк», IVA, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, FaceTime и прочие.

Таким образом, новые меры призваны повысить безопасность коммуникаций, однако для многих жителей страны станут очередным испытанием, которое потребует привыкания к новым условиям и выбора альтернативных решений.