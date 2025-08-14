Спрос на курьеров падает. Что это значит?

Спрос на курьеров начал снижаться на фоне замедления развития ритейла, и компании сокращают расходы на новый персонал. Несмотря на уменьшение числа вакансий для курьеров на 7% во II квартале 2025 года, количество резюме выросло на 102%, как показал отчет Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР) на основе данных hh.ru, сообщает газета "Ведомости".
Руководитель АЦ РИР Николай Васильев объясняет сокращение вакансий сезонными факторами и особенностями отрасли, считая такие колебания краткосрочными. Однако Екатерина Родина из ГК «Автомакон» считает это долгосрочным трендом, вызванным охлаждением экономики и насыщением рынка доставки. Пандемийный бум онлайн-торговли привел к резкому увеличению спроса, но сегодня сегмент стабилизируется, и компании оптимизируют логистику, сокращая избыточные вакансии.
Ранее глава «Почты России» Михаил Волков выразил недовольство высокими заработками курьеров. «Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. руб. для курьера — это чрезмерно для любого игрока. Это негативно сказывается на всех», — заявил Волков в интервью РБК. Для решения этой проблемы «Почта России» разрабатывает цифровую платформу для совместного использования работников служб доставки. В «Почте России» действует собственная курьерская служба с 1,6 тыс. курьеров, а также работают более 80 тыс. почтальонов, сообщил Волков.
Об охлаждении рынка труда стало известно еще весной 2025 года. Российские компании стали менее активно нанимать сотрудников, сокращая количество вакансий. Гиперспрос на персонал, наблюдавшийся в 2023–2024 годах, сменился спадом и более обдуманным подходом к найму, как показывает статистика сервиса hh.ru. В период с января по апрель 2025 года количество открытых вакансий в России сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее сокращение предложений наблюдается в сферах «Управление персоналом, тренинги» (-35%), «Автомобильный бизнес» (-25%), «Сельское хозяйство» (-23%), «Транспорт, логистика, перевозки» (-20%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-20%) и «Закупки» (-20%).
