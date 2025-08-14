Специалисты «Иркутскэнергосбыта» обменялись опытом с коллегами из T2 по взаимодействию с клиентами

Сотрудники контакт-центра «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) посетили Центр дистанционных продаж и сервиса T2 в Иркутске, чтобы изучить организацию работы службы поддержки в компании сотовой связи и обсудить профессиональные практики обслуживания клиентов.

В ходе экскурсии энергетики ознакомились с работой специалистов горячей линии и с внутренними процессами, а также с техническими решениями для повышения качества сервиса.

«Обмен опытом с коллегами из другой сферы – это отличная возможность узнать что-то новое и взглянуть на привычные задачи с другой стороны. У нас в Иркутской области не так много подобных организаций, и такие встречи действительно помогают развиваться, подсветить, что можно улучшить, или убедиться, что движемся в правильном направлении. В итоге это всё способствует повышению качества обслуживания», – сказала руководитель контакт-центра «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) Людмила Черкасова.

В ближайшее время энергетики ждут коллег из T2 с ответным визитом, чтобы показать работу операторов горячей линии и продемонстрировать организацию процессов в своем центре.

«Открытость, коммуникативность и готовность делиться лучшим – знаниями, опытом, наработанными алгоритмами – это базовые вещи для всех, кто работает в сфере клиентского сервиса. Перенимая лучшие практики, мы становимся лучше сами и совершенствуем качество клиентского сервиса в целом. Мы были очень рады видеть в гостях наших коллег, отметили для себя много интересных деталей.

Надеемся на эффективное взаимодействие и теплую дружбу в дальнейшем», – сказал директор Центра дистанционных продаж и сервиса T2 в Иркутске Денис Исламетдинов.

Напомним, единый энергетический информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» – это крупнейший контакт-центр среди сбытовых организаций за Уралом. Он работает круглосуточно и принимает более 2,2 миллиона звонков в год. Сейчас в центре активно развивают автоматизированные системы на основе искусственного интеллекта. Например, клиенты могут передавать показания приборов учета с помощью голосового помощника, а также без помощи оператора уточнять суммы к оплате и получать справочную информацию.