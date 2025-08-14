Новости

Биткоин обновил исторический максимум, превысив 123,5 тыс. долларов

В ночь на 14 августа курс биткоина впервые преодолел отметку в 123,5 тыс. долларов, обновив рекорд середины июля. Рост криптовалюты эксперты связывают с либеральной политикой администрации Дональда Трампа и растущим интересом институциональных инвесторов.

«Биткоин стабильно рос большую часть прошлого года, а последний скачок вызван благоприятной регуляторной средой в США», – передает бизнес-издание РБК.

Ранее Трамп инициировал создание государственного резерва биткоина и расширил доступ пенсионных фондов к криптовалютам. Эти меры усилили доверие инвесторов к цифровым активам.

