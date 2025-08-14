Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
WhatsApp* прокомментировал блокировку звонков в России

WhatsApp* заявил о намерении сделать все возможное для обеспечения россиянам доступа к защищенному сквозным шифрованием общению. Это следует из официального заявления мессенджера, опубликованного после решения Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в приложении.

Роскомнадзор объяснил ограничения борьбой с мошенничеством, отметив, что мессенджеры отказываются выполнять требования российского законодательства.

Ранее аналогичные меры коснулись Telegram.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

14 августа 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /
«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
