WhatsApp* прокомментировал блокировку звонков в России

WhatsApp* заявил о намерении сделать все возможное для обеспечения россиянам доступа к защищенному сквозным шифрованием общению. Это следует из официального заявления мессенджера, опубликованного после решения Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в приложении.

Роскомнадзор объяснил ограничения борьбой с мошенничеством, отметив, что мессенджеры отказываются выполнять требования российского законодательства.

Ранее аналогичные меры коснулись Telegram.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России