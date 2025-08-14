Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Все материалы сюжета

Россиян ограничат в количестве кредитов: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: названа потерянная американскими компаниями сумма из-за ухода из России, средние ставки по ипотеке в РФ снизились, россиян ограничат в количестве кредитов, а в Иркутске озвучили причины закрытия одного из ключевых в городе ресторанов. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Американские потери

Эксперты рассказали, сколько потеряли американские компании из-за ухода из России. Оказалось, что не менее 300 млрд долларов. Существеннее всего решение покинуть рынок РФ ударило по IT-индустрии, медицине, потребительскому и финансовому бизнесу, а также энергетике и промышленности.

Снижение ставок

Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке за прошедшую неделю снизились на 0,3–0,6 п.п., в среднем составив 22%. Изменения случились на фоне пересмотра условий по жилищному кредитованию крупными банками после снижения ключевой ставки, которое произошло 25 июля: ЦБ опустил ее до 18%.

Ограничение по количеству

Россияне, предположительно, не смогут брать больше одного займа в микрофинансовых организациях с 2026 года. Эти изменения являются инициативой ЦБ РФ. Ее рассмотрят в Госдуме ближайшей осенью. Кроме того, не исключено, что начнет действовать трехдневный период охлаждения, который позволит тщательно обдумать решение. Максимальный же уровень переплаты по микрозаймам собираются снизить со 130% до 100%.

Причины закрытия

В Иркутске закрывается один из лучших ресторанов в городе и Сибири по версии национальной премии WhereToEat – «33 вино и тапас». Управляющий заведением Дмитрий Калиновский рассказал о причинах такого решения. По его словам, компания перестала быть эффективной, как бизнес, конкретно в стенах здания, в котором сейчас находится. Кроме того, меняется покупательская способность – люди стали экономить, вместе с тем расходы ресторанов растут. Сказывается и кадровый дефицит. По мнению эксперта, аналогичная история с закрытием ждет и другие рестораны – причем не только в Иркутске, но и за его пределами.

Майнинг дома

В Ангарске накрыли подпольную майнинг-ферму. Ее разместили в подвале многоэтажки. Поскольку жужжание асиков и специально оборудованной для них вентиляции разносилось по всему зданию, люди обратились к правоохранителям, которые вместе с энергетиками обнаружили нелегальную криптоферму. Ее владельцам грозит ответственность и за незаконный майнинг, и за растрату электричества на коммерческие нужды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес