Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Зарплаты в Иркутской области выросли на 6,4% за полгода

В первой половине 2025 года медианная зарплата в Иркутской области увеличилась на 4,5 тыс. рубля, достигнув 75,2 тыс. рублей. Этот показатель оказался выше, чем в Новосибирской области и Красноярском крае, но ниже рекордных темпов роста в Республике Алтай.

Согласно данным рекрутингового сервиса hh.ru, Республика Алтай продемонстрировала рекордный скачок зарплат на 26% (с 56,3 тыс. до 70,7 тыс. рублей), что в абсолютном выражении составило 14,4 тыс. рубля – максимальный прирост среди сибирских регионов. Республика Хакасия заняла второе место с ростом на 19% (до 73,3 тыс. рублей), добавив за полгода 11,7 тыс. рублей к зарплатам.

Наименьшие изменения зафиксированы в Кемеровской области, где зарплаты практически не изменились (+0%, 66,5 тыс. рублей), и Томской области, показавшей нулевую динамику с незначительным снижением на 39 рублей (до 60 тыс. рублей). Алтайский край с ростом на 4,2% (до 61,2 тыс. рублей) и Республика Тыва (+4,0%, до 83,4 тыс. рублей) также вошли в число регионов с минимальной положительной динамикой.

Наибольший прирост зарплат среди сибирских регионов зафиксирован в Республике Алтай (+26%), тогда как в Кемеровской и Томской областях доходы практически не изменились.


