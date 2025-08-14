Рейсы «Метеора» из Братска в Иркутск отменили

Временно приостановлены рейсы «Метеора» из Братска в Иркутск. Изменения в расписании связаны с уровнем воды.

«Доводим до вашего сведения, что в связи с низким уровнем воды, рейсы на теплоходе "Метеор" с 13 августа совершаются по маршруту "Балаганск – Братск – Балаганск"», – пояснили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.

О возобновлении рейсов до Иркутска обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в этом году рейсы «Метеора» по указанным маршрутам приостанавливали и по другой причине – из-за нехватки финансов. В начале июня проблему удалось решить, что позволило возобновить поездки.