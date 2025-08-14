Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Все материалы сюжета

Рейсы «Метеора» из Братска в Иркутск отменили

Временно приостановлены рейсы «Метеора» из Братска в Иркутск. Изменения в расписании связаны с уровнем воды.

«Доводим до вашего сведения, что в связи с низким уровнем воды, рейсы на теплоходе "Метеор" с 13 августа совершаются по маршруту "Балаганск – Братск – Балаганск"», – пояснили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.

О возобновлении рейсов до Иркутска обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в этом году рейсы «Метеора» по указанным маршрутам приостанавливали и по другой причине – из-за нехватки финансов. В начале июня проблему удалось решить, что позволило возобновить поездки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес