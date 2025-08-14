Ввод электрозаправок в России замедлился

Количество быстрых зарядных станций для электромобилей в России достигло 4441 единицы к 1 июля 2025 года, однако темпы ввода новых объектов снизились.

С февраля по июль было установлено 668 ЭЗС, тогда как за предыдущие три месяца – 840 станций.

«Инвесторы проявляют осторожность из-за отсутствия господдержки и слабого рынка электрокаров», – говорится в материале «Ведомостей».

Напомним, что на 2025 год в Иркутской области насчитывается 13 заправочных станций для электромобилей, установленных преимущественно компанией En+ Group.