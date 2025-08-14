Две команды оказались не включены Федерацией России по хоккею с мячом в розыгрыш Кубка

ХК «Байкал-Энергия» не включен в календарь матчей Кубка России, несмотря на официальное приглашение и полученное на него согласие от команды. В клубе заявили, что «разочарованы» решением Федерации.

Иркутский хоккейный клуб обозначил также свою позицию. В «Байкал-Энергии» заявили, что получили от Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) официальное приглашение принять участие в розыгрыше Кубка России, на которое ответили согласием. В команде также добавили, что продолжают подготовку к предстоящему сезону и готовы к «любым вызовам и трудностям». Стоит также отметить, что с такой же ситуацией столкнулся клуб «Строитель» из Сыктывкара, который вел переговоры об участии в Кубке России, но в итоге остался не у дел.

Директор ХК Сергей Юсупов более подробно рассказал о хронологии общения с ФХМР.

«После письменного приглашения на Кубок России со стороны Федерации 1 июля, мы ответили согласием и официальным письмом на имя Президента Федерации хоккея с мячом России еще 4 июля, потом долго ждали ответа, звонили, писали, уточняли информацию по размеру взноса для нашей команды. И в целом договоренность уже практически была достигнута, от нас попросили ряд документов для участия, но в итоге мы узнали об отказе на следующий день буквально из пабликов и средств массовой информации. Отсутствие нас в опубликованном Федерацией списке участников после их официального приглашения и нашего согласия стало для нас неожиданностью и разочарованием», – рассказал Юсупов.

По мнению главного тренера ХК Дмитрия Завидовского, это решение прежде всего ударило по молодым игрокам, которым для развития навыков необходимы игры с более сильными соперниками.

«Для нашей команды участие в Кубке России носило очень значимый характер. Молодым игрокам, не имевшим еще опыта игры с игроками Суперлиги, могла выпасть возможность посостязаться с ними, почувствовать другие скорости, посмотреть тактику игры, а нашим опытным игрокам подтянуть свою форму перед сезоном. Игровая практика очень важна. Тем более, на Кубке России с опытными командами, у которых есть чему поучиться. Будем искать возможности принять участие в других соревнованиях. Продолжаем активные тренировки, настрой у нас боевой!», – отметил Дмитрий Завидовский.

Представители фан-движения команды считают произошедшее беспределом и намерены обратиться в Федерацию хоккея с мячом России с открытым письмом для разъяснений.

«Это просто беспредел! Почему иркутские болельщики становятся разменной монетой в политических играх Федерации хоккея с мячом? Мы очень ждали матчей любимой команды. Для нас было важным и ценным, что команду Высшей лиги позвали на кубок. Я прямо порадовался, что «Байкал-Энергия» сможет с командами Суперлиги пободаться и опыт необходимый для сезона получить. А тут такой облом», – говорит участник иркутского фан-движения, лидер фан-сектора «Шизабарики» Алексей.