ИНК поддержала создание эвенкийского лагеря для детей

Иркутская нефтяная компания (ИНК) поддержала создание летнего детского лагеря для эвенков в селе Ошарово Красноярского края.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В проекте приняли участие дети из общин Коренных малочисленных нардов Севера (КМНС) «Кунноир» и «Мадра». В течение смены воспитанники изучали эвенкийский язык, приобретали навыки ведения традиционного хозяйства и знакомились с культурой своего народа. Обучение проводили семьи рыбаков и оленеводов в традиционных чумах, используя аутентичную утварь и инструменты. На средства ИНК организаторы обустроили стойбище и приобрели необходимые учебные материалы.

– Этот детский проект единогласно поддержали на собрании Союза общин КМНС. Он очень важен для сохранения эвенкийского языка, традиций и культуры. Дети смогли погрузиться в традиционный быт, приобрести необходимые для жизни на Севере навыки и укрепить свою этническую идентичность, – отметил председатель Союза общин КМНС Эвенкийского района Виталий Коптелко.

ИНК поддерживает коренные малочисленные народы Севера с момента своего основания. Компания установила партнерские отношения с 19 родовыми общинами и реализует различные проекты по развитию оленеводства, традиционных промыслов, сохранению исконной среды обитания, а также культуры и языков. Среди них – Всероссийская «Школа молодого лидера КМНС», издание сборника литературных работ «Голос Севера» и книги «Эвенкийские и тофаларские сказки» на родных языках с переводом на русский, создание фильмов о жителях отдаленных сел и стойбищ Иркутской области, а также грантовая поддержка проектов.