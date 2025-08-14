Новости

Значительный прирост ввода жилья зафиксировали в четырех районах Иркутской области

Аналитики Иркутскстата исследовали рынок недвижимости в Приангарье и определили основные изменения показателей по итогам 2024 года. За 12 месяцев в регионе построили 1,6 млн квадратных метров жилья – на 7,7% больше, чем в 2023 году.

«Значительный прирост ввода отмечается в Катангском районе – в 4,8 раза, в Черемхово, Киренском и Бодайбинском районах – в 2 раза. В целом по области на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях объем сдачи жилой площади вырос в 1,6 раза», – следует из данных Иркутскстата.

Площадь построенных нежилых зданий превысила значение предыдущего года в два раза, или на 304,6 тысячи «квадратов».


