Губернатор Иркутской области посетит форум «Байкал»

14 августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев примет участие в международном молодежном форуме «Байкал», где ответит на вопросы молодых активистов и посетит тематические площадки. Форум собрал 600 участников из 46 регионов России и 15 стран, работающих по семи направлениям – от экологии до предпринимательства.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

– В этом году на участие в форуме «Байкал» было подано около 7,5 тысяч заявок. Конкурс составил 12 человек на место. Такой отбор говорит о том, что форум популярен и сюда стремятся лучшие из лучших. Считаю поддержку молодежи одним из важнейших направлений в политике, потому что именно молодые люди – это энергия, идеи и будущее нашей страны, – отметил Игорь Кобзев.

Форум включает семь площадок: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодые политики», «Молодые педагоги», «Экология», «Лидеры муниципальных образований» и «Международные молодежные клубы». Главная тема 2025 года – «Цели устойчивого развития».

Спикерами форума выступают эксперты по направлениям площадок федерального и регионального уровней, политики, титулованные спортсмены и предприниматели. С лекциями перед участниками выступили министры и руководящие лица исполнительной власти региона.

Уже прошли лекции министров, стратегические сессии и защиты грантовых проектов. Особое внимание уделено патриотическому воспитанию и поддержке участников СВО.


