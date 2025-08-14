С 2026 года россиянам ограничат количество займов в МФО

С 2026 года микрофинансовые организации будут обязаны отказывать клиентам, у которых уже есть непогашенный заем. Новые правила, предложенные Банком России, также вводят трехдневный «период охлаждения» и снижают максимальную переплату с 130% до 100% от суммы долга.

«Как сейчас нередко происходит: человек берет в МФО 10 тыс. рублей на месяц. Не успевает погасить. И МФО предлагает ему деньги на погашение долга плюс новый заем, затем – еще один и еще один. И человек в кабале», – передают «Известия» пояснения регулятора.

Законопроект уже внесен в Госдуму и будет рассмотрен осенней сессией. Регулятор надеется, что это защитит граждан от долговых ловушек, но эксперты предупреждают о риске роста «черного» кредитования.