Эн+ Уголь поддержит первую гастро-битву в Черемхово

Эн+ Уголь поддержит первую гастро-битву поваров на Черёмуховом фестивале Угольный дивизион холдинга Эн+ выступит партнером VII Черёмухового фестиваля, который состоится в Черемхово 16 августа в Парке культуры и отдыха. Компания приглашает всех жителей и гостей города на главную площадку события, где пройдет первая гастро-битва поваров из Иркутской области.

Три команды шеф-поваров сразятся за звание лучшего, демонстрируя свое мастерство и креативность. В течение двух часов им предстоит создать совершенно новые блюда, используя в качестве ключевого ингредиента черемуху – символ праздника. Состязание стартует в 13:30 на главной сцене фестиваля.

В рамках гастрономической локации, организованной Эн+ Уголь, помимо гастро-битвы пройдут увлекательные мастер-классы по приготовлению блюд с черемухой. Посетители смогут не только изучить секреты кулинарного искусства, но и попробовать готовые угощения. Кроме того, гости фестиваля смогут побороться за призы, приняв участие в викторине на знание истории угольной добычи в Черемхово.

Оценивать кулинарные шедевры участников будет профессиональное жюри из Иркутска. В роли соведущего гастро-битвы и ведущего мастер-классов выступит Ёдгор Якубов, победитель кулинарного шоу «Битва пикников», а также участник популярных телешоу «Адская кухня», «Адский шеф», «Белый китель» и «Кулинарные детективы».

– Черемхово и Черемховский район занимают особое место в истории угольного дивизиона Эн+. Именно здесь, 80 лет назад, началась история компании Востсибуголь, чьи традиции сегодня продолжает Эн+ Уголь. И это накладывает особую ответственность: территории, давшие старт большому производству, должны получать импульс к дальнейшему развитию, – Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.

– Черёмуховый фестиваль - брендовый фестиваль города Черемхово, который ежегодно собирает тысячи гостей со всех уголков Иркутской области. В рамках фестиваля ежегодно проходят традиционные конкурсы кулинарного мастерства, декоративно-прикладного творчества и фотографии. В этом году впервые при поддержке компании Эн+ Уголь мы организуем гастро-шоу в режиме реального времени. Лучшие команды поваров области создадут блюда из необычных форм черемухи и контрастных вкусовых сочетаний, – Анастасия Мут, начальник отдела по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания.

Сотрудничество с Эн+ Уголь позволяет нашему мероприятию развиваться и привлекать новую аудиторию. Эн+ Уголь, как и все предприятия холдинга, активно участвует в развитии территорий ответственности. Компания не только реализует инфраструктурные проекты, но и поддерживает культурные инициативы, создавая точки притяжения для жителей и гостей города. Так, в 2022 году Эн+ Уголь поддержала реконструкцию Парка культуры и отдыха Черемхово. Сегодня обновленное пространство стало площадкой как для экологических акций по посадке деревьев, так и для ярких культурных событий, таких как Черёмуховый фестиваль.