Земля в обмен на мир: что будут обсуждать Трамп и Путин

Президент США Дональд Трамп планирует предложить президенту России Владимиру Путину мир в обмен на территорию на встрече 15 августа на Аляске, сообщает The Washington Post. Колумнист Дэвид Игнатиус, ссылаясь на источник, отмечает, что Трамп считает унижением возможный отказ Путина и готов ввести санкции против России. Несмотря на сопротивление президента Украины Владимира Зеленского, идея обмена земли на мир рассматривается как реальность, передаёт РБК.

Власти Украины сперва стремятся добиться прекращения огня, но, как пишет газета, к этому могут прийти только в финале процесса урегулирования. «Они начнут с результата, а затем, когда соглашение будет достигнуто, согласуют перемирие. Президент — человек, который придерживается позиции эндшпиля и полностью потерял терпение», — предсказывает осведомленный чиновник.

Основной вопрос для Украины и европейских стран — это гарантии безопасности, которые должны последовать за мирным соглашением. Несколько европейских источников сообщили WP, что ожидают от США определенного участия, включая спутниковое наблюдение для контроля возможных нарушений со стороны России.

Путин и Трамп 15 августа встретятся на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон, и это будет их седьмая встреча. Переговоры будут пробными, их цель — завершение российско-украинского конфликта, с возможным обменом территориями и изменением линии фронта.