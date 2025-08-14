Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Все материалы сюжета

Дефляция в России может привести к ускоренному снижению ставки ЦБ

Согласно данным Росстата, с 5 по 11 августа цены снизились на 0,08% после снижения на 0,13% неделей ранее и на 0,05% на протяжении двух предшествующих недель. Таким образом дефляция в России фиксируется уже четвертую неделю подряд. Годовая инфляция в июле замедлилась до 8,79% после 9,4% в июне.

Читайте также:

Россияне продолжают копить: депозиты растут, несмотря на снижение ставки
13 августа 2025
Ставки падают: что это значит для вкладчиков и экономики?
12 августа 2025

Однако в этот же период времени инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед остаются повышенными: в июне они снизились до 13,0 % с 13,4 % в мае, а в июле остались на том же уровне. Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед в июле даже выросли на фоне ускорения издержек и составили 4,9% в пересчете на год. Все это является сдерживающим фактором для Банка России при продолжении цикла смягчения денежно-кредитной политики.

– Данные за август выйдут в конце месяца, и если инфляционные ожидания населения и предприятий снизятся, то в сентябре ЦБ может пойти на очередное смягчение монетарной политики ускоренным шагом и снизить ставку сразу на 200 б.п., с 18% до 16%, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Тем более, что темпы экономического роста в стране замедляются второй квартал подряд: согласно предварительным данным за второй квартал, ВВП в России вырос на 1,1% после 1,4% в первом квартале и 4,5% в четвёртом квартале прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (216)


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес