Дефляция в России может привести к ускоренному снижению ставки ЦБ

Согласно данным Росстата, с 5 по 11 августа цены снизились на 0,08% после снижения на 0,13% неделей ранее и на 0,05% на протяжении двух предшествующих недель. Таким образом дефляция в России фиксируется уже четвертую неделю подряд. Годовая инфляция в июле замедлилась до 8,79% после 9,4% в июне.

Однако в этот же период времени инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед остаются повышенными: в июне они снизились до 13,0 % с 13,4 % в мае, а в июле остались на том же уровне. Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед в июле даже выросли на фоне ускорения издержек и составили 4,9% в пересчете на год. Все это является сдерживающим фактором для Банка России при продолжении цикла смягчения денежно-кредитной политики.

– Данные за август выйдут в конце месяца, и если инфляционные ожидания населения и предприятий снизятся, то в сентябре ЦБ может пойти на очередное смягчение монетарной политики ускоренным шагом и снизить ставку сразу на 200 б.п., с 18% до 16%, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Тем более, что темпы экономического роста в стране замедляются второй квартал подряд: согласно предварительным данным за второй квартал, ВВП в России вырос на 1,1% после 1,4% в первом квартале и 4,5% в четвёртом квартале прошлого года.