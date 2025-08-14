Новости

СберБизнес поможет продавцам на Wildberries выбрать перспективную нишу

В сервисе «СберБизнес для селлеров» появилась функция, которая помогает начинающим и действующим продавцам на Wildberries выбирать перспективные товарные категории и ниши. Это позволит предпринимателям быстрее стартовать и увеличить шансы на успешные продажи. 

В разделе «Для селлеров» теперь доступна подробная статистика по категориям: товарный оборот за прошлый квартал, средний оборот и чек, количество продавцов, общий объём предложений и другие ключевые показатели. Данные предоставлены платформой inSales и обновляются регулярно.

Каждая ниша получает рейтинг перспективности, который рассчитывается на основе оборота, количества конкурентов и уникальных характеристик товаров. Это помогает понять, какие направления обладают наибольшим потенциалом для роста. Пользователи могут вывести рейтинг на главный экран смартфона в виде виджета, чтобы отслеживать топ-5 ниш и категорий в режиме реального времени. А в карточке каждой ниши есть возможность перейти в inSales, где доступна расширенная аналитика и функция выгрузки отчётов.

«От правильного выбора ниши зависит скорость окупаемости вложений на маркетплейсе, особенно для новичков. Новая функция позволит принимать решения на основе данных, а не догадок. В будущем мы дополним сервис аналитикой по брендам внутри ниш, чтобы сделать выбор ещё точнее», — Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

«СберБизнес для селлеров» — это отраслевое решение на базе интернет-банка Сбера для предпринимателей, доступное в веб-версии и мобильном приложении.

Интернет-банк СберБизнес – онлайн-платформа для обслуживания корпоративных клиентов Сбера. В СберБизнес клиентам доступен широкий выбор возможностей для совершения операций, в том числе проведение платежей, зарплатный проект, операции внешнеэкономической деятельности и кредитование. Ежемесячная активная аудитория веб-версии СберБизнес составляет более 2 млн клиентов.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. Байкальский банк ПАО Сбербанк erid:2VfnxxyfSQx

