Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Все материалы сюжета

Альфа-Банк вновь поддержал сборную России на школьной экономической Олимпиаде

Российские школьники забрали три золотых и две серебряные медали в личном зачёте. В общекомандном — взяли бронзу.

Команда из России обошла сборные 50 стран. В состав команды вошли ученики четырёх московских школ, победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Готовил ребят к таким ответственным соревнованиям экономический факультет МГУ. Альфа-Банк помог с организацией поездки.

VIII международная олимпиада по экономике в этом году проходила в Баку и включала в себя три тура. Задания были подготовлены на английском языке и традиционно разделены на три темы: экономика, финансовая грамотность, бизнес. Участники проходили тест на знание экономических вопросов, решали задачи по финансовой грамотности и предложили решение бизнес-кейса.

«Для Альфа-Банка поддержка сборной России на Международной олимпиаде по экономике — это стратегическая инвестиция в будущее. Эти ребята – настоящее золото, будущие лидеры, аналитики, финансисты. Мы видим в них не просто школьников, а наших потенциальных коллег – ярких и талантливых. Поддерживая их сегодня, мы не только способствуем развитию российской экономической школы, но и формируем сильный кадровый резерв для всей индустрии. Их победы – это наше общее вдохновение», — поделилась Юлия Фомина, руководитель дирекции развития бренда работодателя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес