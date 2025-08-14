Альфа-Банк вновь поддержал сборную России на школьной экономической Олимпиаде

Российские школьники забрали три золотых и две серебряные медали в личном зачёте. В общекомандном — взяли бронзу.

Команда из России обошла сборные 50 стран. В состав команды вошли ученики четырёх московских школ, победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Готовил ребят к таким ответственным соревнованиям экономический факультет МГУ. Альфа-Банк помог с организацией поездки.

VIII международная олимпиада по экономике в этом году проходила в Баку и включала в себя три тура. Задания были подготовлены на английском языке и традиционно разделены на три темы: экономика, финансовая грамотность, бизнес. Участники проходили тест на знание экономических вопросов, решали задачи по финансовой грамотности и предложили решение бизнес-кейса.

«Для Альфа-Банка поддержка сборной России на Международной олимпиаде по экономике — это стратегическая инвестиция в будущее. Эти ребята – настоящее золото, будущие лидеры, аналитики, финансисты. Мы видим в них не просто школьников, а наших потенциальных коллег – ярких и талантливых. Поддерживая их сегодня, мы не только способствуем развитию российской экономической школы, но и формируем сильный кадровый резерв для всей индустрии. Их победы – это наше общее вдохновение», — поделилась Юлия Фомина, руководитель дирекции развития бренда работодателя.