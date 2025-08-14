Новости

Альфа-Банк выдал банковских гарантий на триллион рублей

Альфа-Банк достиг значимого результата в своей деятельности, предоставив банковские гарантии на общую сумму в один триллион рублей и установив новый ориентир для всей отрасли. Такое достижение стало возможным благодаря инновационному подходу и глубокому пониманию потребностей клиентов.

Основными преимуществами выдачи электронной банковской гарантии в Альфа-Банке являются: скорость рассмотрения заявки, соответствие требованиям, предъявляемых к банкам по ФЗ, выдача коммерческих гарантий, полностью электронный документооборот и предоставление обеспечения в рамках закрытых закупок.

Также в первом квартале 2025 года Альфа-Банк перезапустил платформу получения экспресс-гарантий для бизнеса. Обновленная платформа использует алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для анализа данных. Теперь она не только упрощает взаимодействие всех участников, но и делает процесс более быстрым, инновационным и технологичным. Перезапуск проводился с учетом обратной связи от пользователей и проведенных аналитических исследований.

«Триллион — это не просто впечатляющая цифра, а свидетельство пяти лет упорного труда, стратегического развития и, что самое главное, доверия со стороны наших многочисленных партнеров. Это не точка, а скорее важный этап на пути к новым, еще более амбициозным целям. Мы уверены, что этот успех станет катализатором для дальнейшего роста и развития. Мы продолжим инвестировать в технологии, расширять спектр наших услуг и укреплять партнерские отношения, чтобы оставаться надежным помощником для бизнеса», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

