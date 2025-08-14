Новости

Альфа-Банк получил 138,2 млрд рублей чистой прибыли за 6 месяцев 2025 года

Альфа-Банк отчитался о финансовых результатах по РСБУ за 6 месяцев 2025 года. Чистая прибыль Альфа-Банка по итогам первого полугодия составила 138,2 млрд рублей, что вдвое выше результата за аналогичный период 2024 года.

Помимо этого, Альфа-Банк демонстрирует рост клиентской базы — число розничных клиентов превысило 40 млн, а число клиентов малого и среднего бизнеса превысило отметку в 2,1 млн клиентов.

Чистые процентные доходы за 6 месяцев 2025 года выросли на 27% благодаря росту кредитного портфеля во всех сегментах бизнеса, а также росту ставок на рынке.


