Иркутский драмтеатр готовится к юбилейному сезону с новыми премьерами

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с коллективом академического драматического театра имени Охлопкова перед началом нового сезона. В планах театра – два крупных фестиваля, гастроли в дальневосточные города и несколько премьерных постановок по классическим произведениям.

«Академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова – это ведущий коллектив Иркутской области, это большая школа драматических артистов в нашем регионе. В этом году отмечает 175-летний юбилей. К нему приурочат цикл праздничных мероприятий. В прошлом году коллектив подготовил 13 премьер. Жители Иркутска ждут новый сезон, новые спектакли театра», – сказал Игорь Кобзев.

Первой премьерой сезона станет чеховские «Три сестры» в ноябре, а в декабре зрителей ждет новогодний спектакль «Зал для Золушки». В 2026 году планируются постановки по Достоевскому и Гоголю.

«Новый сезон будет очень насыщенным. Его центральным событием станет празднование 175-летия театра. Основные мероприятия пройдут с 1 по 15 ноября. Это будут презентации книг и фильма. В музеях Иркутска откроют три выставки, артисты проведут семь творческих вечеров. Драматический театр имени Николая Павловича Охлопкова – это гордость Иркутской области», – сказал директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.