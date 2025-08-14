Средний возраст недвижимости в Иркутске – 26 лет

Чаще всего – это пятиэтажки и панельные дома, реже – дореволюционные здания. Данные приводит «Циан Аналитика».

Средний возраст жилого фонда в Иркутске составляет 26 лет. Наиболее значительную часть предложения (по 25% каждая) занимают два типа жилья: советские пятиэтажки и постсоветские монолитные и кирпичные дома. Столь же заметную долю (25%) составляют недавние новостройки, возведенные после 2015 года, что свидетельствует об активном обновлении жилого фонда города.

Панельные и блочные дома высотой более пяти этажей занимают 10% рынка, а кирпичные многоэтажки того же периода – 3%. Постсоветскими панельные и блочные дома представлены скромнее – всего 6% от общего предложения.

Историческое наследие города представлено довоенными и послевоенными постройками (5%), а также редкими дореволюционными зданиями, составляющими всего 0,8% жилого фонда.

«Последние 5 лет средний возраст квартир на вторичном рынке крупных городов РФ не меняется. Высокие темпы жилищного строительства и инвестиционная активность остановили старение вторички. Выход в продажу недавних новостроек, приобретенных инвесторами в период низких ставок, компенсировал естественное старение жилого фонда», – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики».