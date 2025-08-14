Новости

МегаФон обнулит трафик на сайты новостей

С 15 по 17 августа МегаФон обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США.

В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя 14 ресурсов:

  • РИА Новости (ria.ru)
  • ТАСС (tass.ru)
  • Интерфакс (interfax.ru)
  • РБК (rbc.ru)
  • Коммерсантъ (kommersant.ru)
  • Ведомости (vedomosti.ru)
  • Известия (iz.ru)
  • Газета.Ru (gazeta.ru)
  • Лента.ру (lenta.ru)
  • НТВ (ntv.ru)
  • Первый канал (1tv.ru)
  • ВГТРК (vgtrk.ru)
  • RT (rt.com)
  • Ura.ru (ura.news)

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — подчеркнул коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
