Июль испортил статистику по инфляции

Согласно данным Росстата, годовая инфляция потребительских цен в России в июле 2025 года уже не просто замедлялась четвёртый месяц подряд, а весьма убедительно шла на снижение. Так, показатель снизился с 9,4% до 8,8%, что превзошло ожидания консенсуса аналитиков. Таким образом, инфляция постепенно приближается к верхней границе прогноза Банка России на конец 2025 года в 8% годовых.

«При этом помесячная инфляция в седьмом месяце года (после июньского падения вдвое к маю) возобновила рост и повысилась с июньских 0,2% до 0,53%. Наибольший рост в июле в годовом выражении показали цены на коммунальные услуги, на услуги учреждений культуры и образования, в среднем выросшие на 11-14% год-к-году, а также цены на бензин (рост более 10% год-к-году), в то время как основным драйвером снижения оказалась плодоовощная инфляция», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global..

Основными факторами роста годовой инфляции в июле оказались: рыба мороженая (+27,1% год-к-году), сливочное масло (рост на 24,3% год-к-году), молочная продукция и молоко (+17% год-к-году), хлеб (+14% год-к-году). В то же время сдерживала рост продолжающаяся дефляция цен на куриные яйца (-22,6% год-к-году), на телерадиотовары (-7,5% год-к-году), на сахар-песок (-5,5% год-к-году), а также стабилизировавшиеся цены на крупу и бобовые.

«Мы ожидаем, что совет директоров ЦБ РФ на сентябрьском заседании может снизить ключевую ставку на 1,5-2 процентного пункта до 16-16,5% годовых на фоне существенного замедления годовой инфляции в июле, а также, возможно, продолжения замедления роста потребительских цен по итогам августа», – презюмирует Наталья Мильчакова.