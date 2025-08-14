Прогнозы по курсу рубля будут напрямую зависеть от исхода саммита РФ–США

Новости

Курс китайской валюты уверенно держится в коридоре 11–11,5 руб., и сегодня продолжил умеренное укрепление, расчёты “завтра” поднялись на 4 копейки, до 11,10 руб., а диапазон дневных колебаний остаётся узким, в пределах 11,07–11,11. Выделяется крайне низкая волатильность, а рынок демонстрирует осторожный интерес, сохраняя консолидацию, так как участники торгов находятся в выжидательной позиции в преддверии саммита лидеров РФ и США на Аляске.

«Такая стабильность объясняется отсутствием новых драйверов и сильной сезонной динамикой, так как август традиционно отмечается снижением активности на валютном рынке, а также умеренным спросом на валюту. Нефть остаётся слабой, создавая давление на рубль, но геополитические ожидания несколько компенсируют этот эффект, так как рынок ждёт конкретики по внешнеполитическим сигналам», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Прогнозы по курсу юаня к рублю на ближайший период будут напрямую зависеть от исхода саммита РФ–США:

— Негативный сценарий (эскалация напряжённости, потенциальное усиление санкций) способен подтолкнуть курс к уровню 11,8–12,0 руб., поскольку рубль окажется под давлением из-за усиления геополитических рисков.
— Нейтральный сценарий (базовый, без существенных изменений) предполагает стабилизацию в пределах 11,0–11,3 руб., что отражает наблюдаемую сегодня консолидацию.
— Позитивный сценарий (снижение напряжённости, реальные сигналы смягчения санкционного режима) может вызвать падение курса до 10,5–10,8 рубл. на фоне укрепления рубля и активного снятия геополитической премии.

«Ближайшие дни могут стать переломным моментом для курса юаня на долгосрочную перспективу на фоне саммита, но пока рынок занял “нейтральную” позицию, а сценарий с благоприятными геополитическими сигналами способен переключить тренд в пользу рубля», – резюмирует Владимир Чернов.


