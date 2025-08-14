Новости

Дипломатия вместо санкций: Трамп готовится к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп не стремится вводить новые санкции против России, предпочитая дипломатию. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в эфире Fox News. Она подчеркнула, что у Трампа есть множество инструментов для усиления давления на Россию, но его приоритетом остаются дипломатические переговоры, сообщает РБК.

Ливитт отметила, что Трамп не раскрывает заранее свои планы, но намерен использовать дипломатию для завершения конфликта. Санкции остаются вариантом, но это не то, чего он хочет.

15 августа президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, встретятся в Анкоридже, Аляска, чтобы обсудить долгосрочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Трамп назвал встречу «пробной», чтобы оценить возможность мирной сделки. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что основной темой будет мирное урегулирование.

Минфин США временно ослабил санкции против представителей российской делегации до 20 августа, чтобы обеспечить проведение встречи на Аляске.


