Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Все материалы сюжета

Кремль: саммит на Аляске пройдет без итогового документа

Читайте также:

Дипломатия вместо санкций: Трамп готовится к встрече с Путиным
14 августа 2025
Земля в обмен на мир: что будут обсуждать Трамп и Путин
14 августа 2025

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что итогового документа после саммита на Аляске не будет, передает ТАСС. Вместо этого Владимир Путин и Дональд Трамп обозначат круг достигнутых договоренностей и пониманий.

О личной встрече президентов стало известно 8 августа, после того как Трамп объявил о своем намерении провести ее после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Встреча состоится 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон, и это будет их седьмая встреча и начнется примерно в 22:30 по московскому времени в пятницу. Ранее сообщалось, что переговоры будут пробными, их цель — завершение российско-украинского конфликта, с возможным обменом территориями и изменением линии фронта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (588)


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес