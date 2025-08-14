Кремль: саммит на Аляске пройдет без итогового документа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что итогового документа после саммита на Аляске не будет, передает ТАСС. Вместо этого Владимир Путин и Дональд Трамп обозначат круг достигнутых договоренностей и пониманий.

О личной встрече президентов стало известно 8 августа, после того как Трамп объявил о своем намерении провести ее после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Встреча состоится 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон, и это будет их седьмая встреча и начнется примерно в 22:30 по московскому времени в пятницу. Ранее сообщалось, что переговоры будут пробными, их цель — завершение российско-украинского конфликта, с возможным обменом территориями и изменением линии фронта.