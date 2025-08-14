Аварийные дома в иркутском предместье Рабочем заменят на новые

Аварийные многоквартирные дома снесут на одном из участков в предместье Рабочем в городе Иркутске. Вместо них появятся новые современные здания.

«В границах улиц Баррикад, Напольная, Зимняя, Тулунская, Сарафановская и Слюдянская в ближайшие годы реализуем проект комплексного развития территорий. Вместо аварийных многоквартирных домов и домов с высокой степенью износа возведем около 230 тысяч квадратных метров современного фонда, а также социальные объекты», – рассказал мэр Руслан Болотов.

В результате новое жилье появится у более чем 2 тысяч человек: их будут стараться поселить в том же районе, где они находились раньше, но при желании и наличии соответствующей возможности можно будет выбрать и другие районы.

Проект реализуют в рамках комплексного развития территории: соответствующий договор заключат осенью. Это первая практика для Рабочего. Параллельно тут ведут строительство теплового луча, замену сетей канализации и водоснабжения.

Кроме того, запланировано возведение новой школы на территории на 1275 мест.