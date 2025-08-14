Масштабную реконструкцию аэропорта Братска завершат до конца года

В Иркутской области подходит к концу масштабная реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Братска. Ее проводят впервые примерно за 30 лет. Работы начались в 2023 году по федеральному проекту.

Фото: аэропорт Братска

Сейчас подрядчик завершает внутреннюю отделку в здании аварийно-спасательной станции, параллельно строится малая рулежная дорожка, сообщает пресс-служба авиаузла. Ведется расширение разворотной площадки взлетно-посадочной полосы и замена светосигнального оборудования. Построены новые очистные сооружения сточных вод.

Одним из главных элементов модернизации стал новый перрон, созданный с применением передовых технологий. В качестве покрытия использован высокомарочный бетон толщиной 62 сантиметра. Перрон оснащен современной системой освещения на трех мачтовых опорах и оборудованием для обработки противообледенительной жидкостью.

Общая стоимость работ оценивается в 3 млрд рублей. Завершить все этапы планируют до конца 2025 года. Следующим этапом станет обновление пассажирского терминала.

Фото: аэропорт Братска

Предполагается, что модернизация даст толчок для развития аэропорта, открытия дополнительных направлений, развития как пассажирских, так и грузовых перевозок.