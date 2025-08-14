Масштабную реконструкцию аэропорта Братска завершат до конца года

В Иркутской области подходит к концу масштабная реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Братска. Ее проводят впервые примерно за 30 лет. Работы начались в 2023 году по федеральному проекту.
Сейчас подрядчик завершает внутреннюю отделку в здании аварийно-спасательной станции, параллельно строится малая рулежная дорожка, сообщает пресс-служба авиаузла. Ведется расширение разворотной площадки взлетно-посадочной полосы и замена светосигнального оборудования. Построены новые очистные сооружения сточных вод.
Одним из главных элементов модернизации стал новый перрон, созданный с применением передовых технологий. В качестве покрытия использован высокомарочный бетон толщиной 62 сантиметра. Перрон оснащен современной системой освещения на трех мачтовых опорах и оборудованием для обработки противообледенительной жидкостью.
Общая стоимость работ оценивается в 3 млрд рублей. Завершить все этапы планируют до конца 2025 года. Следующим этапом станет обновление пассажирского терминала.
Предполагается, что модернизация даст толчок для развития аэропорта, открытия дополнительных направлений, развития как пассажирских, так и грузовых перевозок.