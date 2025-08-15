Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Все материалы сюжета

Иркутская федерация бенди попросила допустить «Байкал-Энегрию» до Кубка России

Федерация хоккея с мячом Иркутской области направила письменное обращение в адрес Федерации бенди России с просьбой включить «Байкал-Энергию» в состав участников предстоящего Кубка России. Спортивное состязание пройдет 6 сентября в Кемерово.

«Положительное решение этого вопроса очень важно для поднятия духа молодых хоккеистов, роста их мастерства, а также дальнейшего развития хоккея с мячом в Иркутской области», – говорится в письме, опубликованном ледовым дворцом «Байкал».

Напомним, ранее ХК «Байкал-Энергия» не включили в календарь матчей Кубка России, несмотря на официальное приглашение и полученное на него согласие от команды. Такое решение разочаровало спортсменов, которые готовились к турниру и были готовы на него отправиться. Сложившаяся ситуация не пришлась по душе и фан-сообществу, а также другим представителям регионального движения бенди, которые тоже намерены готовить обращения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес