Иркутская федерация бенди попросила допустить «Байкал-Энегрию» до Кубка России

Федерация хоккея с мячом Иркутской области направила письменное обращение в адрес Федерации бенди России с просьбой включить «Байкал-Энергию» в состав участников предстоящего Кубка России. Спортивное состязание пройдет 6 сентября в Кемерово.

«Положительное решение этого вопроса очень важно для поднятия духа молодых хоккеистов, роста их мастерства, а также дальнейшего развития хоккея с мячом в Иркутской области», – говорится в письме, опубликованном ледовым дворцом «Байкал».

Напомним, ранее ХК «Байкал-Энергия» не включили в календарь матчей Кубка России, несмотря на официальное приглашение и полученное на него согласие от команды. Такое решение разочаровало спортсменов, которые готовились к турниру и были готовы на него отправиться. Сложившаяся ситуация не пришлась по душе и фан-сообществу, а также другим представителям регионального движения бенди, которые тоже намерены готовить обращения.