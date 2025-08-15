Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Все материалы сюжета

Экс-главу мэрии Усолья-Сибирского обвинили в превышении полномочий

Бывшему главе администрации города Усолья-Сибирского Иркутской области предъявили обвинение в совершении преступления. В частности, превышения полномочий.

По версии СУ СКР по региону, в 2014 году между министерством имущественных отношений Иркутской области и коммерческой организацией были заключены государственные контракты на строительство в Усолье-Сибирском многоквартирных жилых домов для детей-сирот и переселенцев на общую сумму более 200 млн рублей.

 «Фигурант из личной заинтересованности, превышая должностные полномочия, в 2014 году незаконно подписал разрешения на ввод в эксплуатацию восьми жилых домов, построенных в рамках указанных контрактов, которые фактически являлись объектами незавершенного строительства и не соответствовали требованиям о признании помещений жилыми», – пояснили в СК.

В результате пострадал 51 гражданин: все они нуждались в улучшении жилищных условий. Муниципальному и региональному бюджетам причинен имущественный ущерб на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес