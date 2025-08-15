Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Риски минимальны: ЦБ опровергает слухи о необходимости докапитализации российских банков
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 августа: 8 628,0400 руб/1 г золота и 99,0000/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 628,0400 руб.
  • 1 грамм серебра - 99,0000 руб.
  • 1 грамм платины - 3 428,7500 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 877,3799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,5302 р. (0,84%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5400 р. (2,63%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,5200 р. (0,28%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,3400 р. (1,55%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес