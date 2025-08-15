Альфа-Банк запустит мультибанк в интернет-банке для бизнеса

Крупные компании смогут управлять счетами в других банках в едином интерфейсе.

Корпоративные клиенты получат возможность консолидации счетов, открытых в разных банках, в единую цифровую систему — мультибанк. В интернет-банке Альфа-Бизнес будет доступна информация по счетам и остаткам, а также список исполненных операций.

На базе технологий Alfa API и Alfa ID инженеры Альфа-Банка создали решение, которое объединяет ERP-системы корпоративных клиентов и fintech-партнёров. В рамках стратегической инициативы Банка России — Open API — на первом этапе к нему будут подключены крупнейшие банки.

Мультибанк — это новая парадигма развития онлайн-банкинга. Он позволяет работать с любыми счетами и в перспективе с любыми финансовыми продуктами, открытыми в любом банке. На первом этапе режим работы Мультибанк является развитием уже знакомого клиентам режима «Холдинг». Он позволяет в одном окне аккумулировать финансовые потоки по всей группе компаний в периметре Альфа-Банка. После обновления клиенты смогут не только видеть данные по счетам в Альфа-Банке, но и получать информацию по счетам и операциям из подключенных банков-партнёров.

«Мультибанк — это естественное развитие нашего интернет-банка для бизнеса. Мы завершили процесс миграции всех клиентов на новую платформу, которая позволяет настраивать интерфейсы под масштаб бизнеса и роли сотрудников. Мультибанк органично дополняет режим работы с группой компаний и открывает новый уровень удобства для клиентов. Это принципиально новая схема онлайн-банкинга, где много нюансов в части API-взаимодействия между банками и нового клиентского опыта. Мы будем активно тестировать и дорабатывать сервис, обновления будут выходить постоянно», — отметил Сергей Паршиков, руководитель департамента по развитию цифровых каналов юридических лиц.

Альфа-Банк входит в экспертную группу Банка России по формированию стандартов Open API. Следующим этапом развития платформы станет внедрение функционала отправки платежных поручений и ведения реестров по счетам клиентов в сторонних банках непосредственно через сервисы Альфа-Банка и API-решения Alfa API.