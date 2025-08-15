Альфа-Банк провел первую Альфа-Конфу для предпринимателей из сферы гостеприимства

7 августа прошла Альфа-Конфа Rest&Guest для предпринимателей, чей бизнес связан со сферой гостеприимства. Местом проведения был выбран Санкт-Петербург — город, где сосредоточены лучшие отели, рестораны и сервисы страны. Мероприятие прошло на Сибур Арене и собрало почти полный стадион, пришло более 3000 гостей.

Альфа-Конфа Rest&Guest — масштабный нетворкинг, который объединил рестораторов, отельеров и тех, кто только планирует начинать свой бизнес-путь в этом направлении. Участники узнали, как попасть в личный рейтинг гостей, как меняется сервис и что с этим делать, как личность формирует бизнес, а также как масштабироваться и сохранить качество. Обсуждали важность персонализированного отношения к клиенту и опыта впечатлений и даже использование ИИ. В программе мероприятия — выступления спикеров, дискуссии, разбор личных кейсов участников и возможность обменяться идеями и опытом в профессиональном кругу.

В качестве спикеров выступали ведущие предприниматели сферы гостеприимства, владельцы крупнейших ресторанных и гостиничных сетей мирового уровня: Александр Раппопорт, Арам Мнацаканов, Александр Сысоев, Павел Поляков, Алексей Буров, Игорь Феркалюк, Антонио Фреза, Вера Лисун, Оксана Леоненко, Юнис Теймурханлы, Оксана Масюкова. Лидеры индустрии рассказывали не только о том, какие инструменты они используют, но и где находят идеи, а также подсветили области, на которые они направляют фокус внимания, чтобы создавать лучшие продукты.

«Почему именно эта тема? Ответ очевиден: индустрия гостеприимства сегодня — одна из самых быстроразвивающихся, но в то же время и самых конкурентных. Чтобы не просто «держаться на плаву», а выходить в лидеры, предпринимателю нужно быть гибким, внимательным и, главное, всегда на шаг впереди. Альфа-Банк поддерживает именно таких предпринимателей. Мы стремимся быть рядом с теми, кто выбирает это направление в бизнесе, кто ищет своё место в нише, кто не боится масштабироваться и экспериментировать. Rest&Guest — это больше, чем конференция. Это комьюнити. Это место, где можно не только услышать советы от лидеров индустрии, но и найти партнёров, единомышленников, собрать обратную связь, протестировать идеи — в живом, профессиональном и очень открытом кругу», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.