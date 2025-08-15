Трамп: встреча с Путиным и Зеленским важнее саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с лидерами России, Украины и, возможно, европейскими странами будет важнее его переговоров с Владимиром Путиным. Переговоры между российской и американской делегациями состоятся 15 августа на Аляске.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп отметил, что встреча с Путиным, Зеленским и, возможно, европейскими лидерами будет более значимой. Он подчеркнул, что завтрашняя встреча с Путиным будет интересной и поможет уточнить позиции сторон, передаёт РБК.

Трамп выразил надежду, что в первые минуты переговоров станет ясно, будет ли встреча успешной. Если она пройдет удачно, это может привести к скорому миру.

Когда журналисты спросили о возможном «экономическом компромиссе» с Россией по разработке редкоземельных металлов на Аляске, Трамп не дал прямого ответа, заявив, что «редкоземельные металлы совсем не важны», и подчеркнув, что его цель — спасение жизней.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что итогового документа после саммита на Аляске не будет. Вместо этого Владимир Путин и Дональд Трамп обозначат круг достигнутых договоренностей и пониманий.