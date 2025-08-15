SWIFT больше не нужен? Россия разработала альтернативу устаревшей системе

В Госдуме заявили, что российским банкам, отключённым от SWIFT, не стоит стремиться к повторному подключению после отмены санкций, поскольку система устарела и требует модернизации. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, а ранее подобное заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин.

SWIFT, от которой отключены все крупные российские банки из-за санкций, не является платёжной системой, а представляет собой систему передачи мгновенных финансовых сообщений. Тем не менее, она была важна для российских экспортёров и импортёров, так как ускоряла переводы за экспортные и импортные поставки. В России существуют свои платёжные системы, но за рубежом их операции невозможны из-за санкций, поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«На наш взгляд, наиболее эффективными альтернативами устаревшей SWIFT и устаревшим платёжным системам являются расчёты в цифровых валютах. В Китае уже есть цифровая валюта, но аналогичный проект должен быть запущен и в России с осени 2026 года. Скорее всего, когда с помощью цифрового рубля можно будет осуществлять трансграничные расчёты, а это, возможно, произойдёт ещё до 2030 года, потребность для российских банков в SWIFT объективно отпадёт», – резюмирует эксперт.