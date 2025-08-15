Новости

Иностранные инвесторы на российском рынке появятся не ранее конца года

Выход президентского указа «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов» стал одним из ключевых событий начала июля на российском финансовом рынке. Документ расширил возможности для нерезидентов, причем как из дружественных, так и из недружественных стран, при условии открытия нового типа счета «Ин». Такой счет позволяет инвесторам размещать средства на депозитах в российских банках, покупать ценные бумаги на организованных торгах, участвовать в первичных размещениях и работать с инструментами срочного рынка. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, нововведение уже вызвало интерес, в том числе со стороны крупных международных фондов, однако реальных сделок пока нет.

Причиной появления указа стало стремление правительства создать более прозрачные и защищённые условия для привлечения долгосрочного капитала, а также частично компенсировать ограничения, вызванные санкциями и разрывом прежних финансовых каналов с Западом. Введение отдельного режима для “новых” инвестиций через счет “Ин” позволяет отделить свежие вложения от ранее заблокированных активов и минимизировать политические и юридические риски для участников, поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«В краткосрочной перспективе это может привести к появлению нишевых фондов, ориентированных на российские активы, и оживлению интереса к отдельным сегментам рынка, и прежде всего долговому, и сырьевому. Однако из-за сохраняющихся геополитических рисков и ограниченной ликвидности приток капитала, скорее всего, будет постепенным, а часть инвесторов ограничится тестированием механизма небольшими суммами.

В целом, это сигнал о готовности России выстраивать “новую архитектуру” для работы с международным капиталом в условиях санкций. При благоприятной макроэкономической конъюнктуре и отсутствии новых геополитических потрясений первые значимые сделки могут появиться уже к концу года, а в 2026 году может сформироваться устойчивый поток инвестиций, в том числе из стран, ранее избегавших прямого присутствия на российском рынке», – резюмирует эксперт.


