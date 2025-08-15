Правительство отменяет возврат и продажу валютной выручки: что это значит?

Правительство России отменило обязательный возврат и продажу валютной выручки для экспортеров. Согласно пресс-релизу, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, снижающее до нуля требования по репатриации и продаже валютной выручки.

Это решение было принято в связи с укреплением национальной валюты и отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Ранее крупнейшие российские экспортеры должны были зачислять на свои счета не менее 40% иностранной валюты от внешнеторговых контрактов и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса. Оно касалось экспортеров в топливно-энергетическом комплексе, металлургии, химической и лесной промышленности, а также зерновом хозяйстве.

"Новость вызвала панику на рынке. Фьючерсы на доллар резко подскочили на вечерней сессии, достигнув отметки 80,8 руб., где они прибавили более 1% к закрытию основных торгов. Однако вскоре более половины этого прироста было утрачено в рамках коррекции," — отмечают аналитики. Тем не менее, эксперты считают, что эта новость не окажет значительного влияния на курс, так как нормативы и без того были значительно ниже фактических продаж.