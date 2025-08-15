Товары на маркетплейсах будут проверять активнее

Доля онлайн-продаж в России достигла 15% от общего объема розничной торговли, что потребовало усиления контроля за качеством товаров. С 1 сентября 2026 года маркетплейсы будут обязаны размещать в карточках товаров ссылки на сертификаты соответствия или информацию об их отсутствии.

В 2023 году резко, иногда в разы, выросло число поддельных товаров, рассказал «Известиям» Игорь Качалов, профессор-практик ИБДА Президентской академии. Были как подделки под известные бренды, так и просто безбрендовые товары с фальшивыми сертификатами качества и соответствия. И если подделки техники – это разочарование от быстрых поломок и плохой работы, то фальшивые косметика и БАДы – уже угроза здоровью.

«Почти 70% покупателей сталкивались с подделками в интернет-магазинах. А это десятки миллионов человек», – говорит эксперт.

Инициатива направлена на борьбу с контрафактной продукцией, особенно в категориях косметики, детских товаров и пищевых продуктов. При этом эксперты прогнозируют незначительное влияние новых требований на конечные цены.