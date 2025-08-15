Новости

Власти решили не повышать норматив биржевых продаж бензина до 17%

Власти решили не повышать норматив биржевых продаж бензина с 15% до 17%, как сообщили источники после совещания у вице-премьера РФ Александра Новака, передает Интерфакс. Вопрос будет прорабатываться в ближайшие месяцы.

В середине июля сообщалось, что ФАС, Минэнерго, СПБ Биржа и заинтересованные нефтяные компании изучат предложения о повышении норматива продаж бензина с текущих 15% до 17% от объема производства. Такое поручение регуляторы и нефтекомпании получили от Новака.

Эксперты считают, что дефицит бензина вызван украинскими атаками на объекты переработки нефти в нескольких регионах России. Однако Министерство энергетики опровергает нехватку топлива, ссылаясь на запланированные ремонты заводов, которые вскоре закончатся и это стабилизирует цены.

При этом запрет экспорта бензина пока не снижает биржевые котировки, а розничная цена, вероятно, поднимется до 61 рубля за литр к концу августа, полагают аналитики.


