Названы самые необычные вакансии в Иркутской области

Эксперты hh.ru подготовили подборку необычных и редких вакансий в Иркутской области.

В Иркутске открыта вакансия пешего исследователя

Зарплата – от 50 тыс. рублей за месяц, на руки. Предстоит проверять название, контакты или график организации, обновлять информацию или добавлять фото, проверять наличие объекта для маломобильных граждан, задавать вопросы местным жителям или владельцам соседних бизнесов, чтобы уточнить информацию, и даже создавать схемы движения внутри торгового центра для удобной навигации посетителей. Кандидат должен быть готов много ходить пешком и выполнять задания в будни в светлое время суток, а одно из требований – готовность легко первым начать разговор с незнакомым человеком.

Современный учебный центр по косметологии в поисках косметолога-эстетиста

Зарплата – от 50 тыс. рублей за месяц, на руки. Необходимо медицинское образование, опыт работы, знание и владение инъекционными методиками, массажными техниками, знание и соблюдение правил стерилизации инструментов.

Также в Иркутске нужен аниматор-ведущий

Зарплата – от 36 тыс. до 80 тыс. рублей за месяц, до вычета налогов. Предстоит проводить детские и взрослые дни рождения, корпоративы, свадьбы, шоу, боулинг-Party, музыкальное лото. Работодателю хотелось бы, чтобы кандидат был творческим и энергичным.

Отель ищет бармена

Зарплата – от 50 тыс. рублей за месяц, на руки. В рабочие задачи входит общение с гостями, приготовление напитков, разработка коктейлей, проведение инвентаризаций. Работодатель, в свою очередь, предлагает бесплатные обеды и ужины, компенсацию расходов на санкнижку, униформу и корпоративные мероприятия круглый год.

В иркутском отеле открыли вакансию кондитера

Зарплата – от 300 рублей за час, на руки. Кандидат должен обладать опытом работы, быть ответственным и внимательным к деталям, знать санитарно-гигиенические нормы, технологические процессы приготовления десертов и выпечки. В обязанности входит подготовка и приготовление различных десертов и полуфабрикатов, обеспечение объема изготавливаемой продукции, соблюдение стандартов безопасности и санитарных норм на кухне. Компания готова обеспечить работника питанием за свой счет.